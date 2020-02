Vergewaltigungsvorwürfe gegen Modemogul Peter Nygård

Der Modeunternehmer Peter Nygård sieht sich mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Zehn Frauen werfen ihm im US-Bundesstaat New York vor, sie als junge Frauen gezielt auf sein Anwesen auf den Bahamas gelockt, dort mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht und dann vergewaltigt zu haben. Sie seien damals zwischen 14 und 15 Jahre alt und in Geldnot gewesen sein. Nygård habe den Mädchen damals Bargeld und Modeljobs in Aussicht gestellt.

Ermittlungen laufen

Der New York Times zufolge wird bereits seit mehreren Monaten gegen den Unternehmer ermittelt. Eine spezielle Taskforce beschäftige sich mit dem Bereich sexueller Ausbeutung von Kindern, mit vier der zehn Klägerinnen hätten demnach bereits Gespräche stattgefunden.

Bestreitet Vorwürfe

Der 77-Jährige bestreitet die Vorwürfe indes und bezeichnet diese als "fabriziert und erfunden". Er begrüße "die Bundesermittlungen und erwarte, dass sein Name reingewaschen wird", ließ er über seinen Sprecher mitteilen. Als Vorsitzender seiner Firmen wolle er wegen der Vorwürfe nun jedoch zurücktreten.