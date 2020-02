"Be a Lady They Said": Cynthia Nixon geht mit feministischem Video viral

Auf vielen Wegen wird Frauen durch gesellschaftliche Erwartungen vorgeschrieben, wie sie sich "richtig" zu verhalten haben. Dieses ungeschriebene Regelwerk zur Verhaltensweise einer "Lady" liegt nun Schauspielerin Cynthis Nixons Auftritt in einem Video des Magazins Girls Girls Girls zugrunde. Sie rezitiert darin mit ernster Miene, unterlegt von polarisierendem Bildmaterial, das Gedicht "Be a Lady They Said" von Camille Rainville und geht damit, zwei Tage nach der historischen Verurteilung von Harvey Weinstein, in den sozialen Medien viral.

"Sag nicht ja. Sag nicht nein."

"Sei erfahren. Sei sexuell. Sei unschuldig. Sei schmutzig", trägt Nixon vor. Die Liste der widersprüchlichen und oft grausamen Botschaften, mit denen Frauen sich konfrontiert sehen, ist in diesem Video lang. "Sei nicht zu fett. Sei nicht zu dünn. Iss auf. Nimm ab", heißt es. Zu sehen sind Frauen aller Art: Von Audrey Hepburn in "My Fair Lady" über Rachel McAdams mit Milchpumpe bis hin zu namenlosen Models, die von Außen provokant und selbstbewusst wirken. Und immer wieder Cynthia Nixon, die im Anzug vor einer grauen Wand sitzt und Rainvilles Gedicht vorträgt. Donald Trump und Harvey Weinstein haben unbewusste Gastauftritte.

Die Verurteilung von Ex-Filmmogul Harvey Weinstein stellte am Monatg einen Meilenstein der #MeToo-Bewegung dar. Daraufhin veröffentlichten seine Anklägerinnen eine Erklärung, in der sie die Entscheidung der Jury lobten. Jedoch sei dies lediglich der erste Schritt auf einem noch langen Weg gewesen, zumal Weinstein nicht in allen Punkten schuldig gesprochen worden sei. "Dieses Urteil wäre ohne das Zeugnis der mutigen Frauen, die ausgesagt haben, nicht möglich gewesen. Ihre Tapferkeit wird in der Geschichte für immer in Erinnerung bleiben. Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei", heißt es.