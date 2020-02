Trump zu Weinstein-Prozess: Urteil "aus Sicht der Frauen großartig"

Der Präsident verwies darauf, nicht alle Einzelheiten zu kennen - er hege für den Ex-Filmmogul aber keine Sympathien. Weinstein sei "keine Person, die ich mag", sagte Trump. Er sei "nie ein Fan von Harvey Weinstein" gewesen.

Zwölf Geschworene hatten den 67-Jährigen in einem spektakulären Prozess am Obersten New Yorker Gericht am Montag wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an zwei Frauen verurteilt. Nicht schuldig sei er aber in den beiden schwersten Anklagepunkten des "raubtierhaften sexuellen Angriffs" sowie einem noch schwereren Vorwurf bezüglich Vergewaltigung.