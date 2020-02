Trump wettert gegen "Parasite" und Brad Pitt

US-Präsident Donald Trump (73) hat sich über den oscarprämierten Film " Parasite" aus Südkorea lustig gemacht. "Wie schlecht waren die Academy Awards in diesem Jahr?", fragte der Trump seine Anhänger am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado Springs. "Und der Gewinner ist ein Film aus Südkorea. Was zum Teufel war da denn los?", sagte er.

Irrationale Kritik

Die USA hätten wegen des Handels genug Probleme mit dem Land - und jetzt eine Auszeichnung bei den Oscars? "War der gut? Ich weiß es nicht." Auch an Schauspieler Brad Pitt ließ Trump kein gutes Haar und nannte ihn mehrfach einen Schlaumeier. "Und dann haben wir da Brad Pitt. Ich war nie ein großer Fan von ihm", schrieb der US-Präsident in sinem Tweet. "Er stand auf und hielt eine Schlaumeier-Rede. Kleiner Schlaumeier. Er ist ein kleiner Schlaumeier. "

Die Satire " Parasite" des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon Ho hatte in diesem Jahr vier Oscars gewonnen: bester Film, bester fremdsprachiger Film, beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Brad Pitt erhielt einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem nostalgischen Tarantino-Werk "Once Upon a Time in Hollywood".