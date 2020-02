"Oscar-Skandal" während Gedenkminuten empört das Netz

Traditionellerweise wurde im Rahmen der Verleihung auch heuer den verstorbenen Mitgliedern der Hollywood-Familie gedacht. Allen voran: Basketballstar Kobe Bryant, der am 26. Jänner bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.

Im Rahmen der Verleihung begleitetete Billie Eilish mit Bruder Finneas das "In Memoriam"-Segment und präsentierte eine zarte Version des Beatles-Klassikers "Yesterday". Alles in allem sorgte der Abend für wenige Überraschungen. Für Aufregung unter den Zusehern im Netz sorgte aber ausgerechnet ein Moment während der Gedenkminuten und Eilishs Auftritt. Der im vergangenen Jahr verstorbene Schauspieler Luke Perry (" Beverly Hills 90210") wurde demnach offenbar vergessen. Dabei war Perry Teil der Besetzung des nominierten Films "Once Upon A Time... In Hollywood". Auch der kürzlich verstorbene ehemalige Kinderstar Cameron Boyce soll keine Erwähnung gefunden haben. Die Empörung auf Twitter war umgehend groß.