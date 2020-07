Vater von Michael Wendler soll Anzeige gegen ihn erstattet haben

Erst vor wenigen Wochen haben Schlager-Sänger Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) "Ja" gesagt. In Florida haben die beiden sich heimlich standesamtlich trauen lassen. Wendlers Mutter hatten die beiden dies im Vorfeld offenbar verschwiegen. Sie habe von der Eheschließung erst durch ein TV-Team erfahren, berichtet RTL. Der Fernsehsender begleitet die beiden derzeit für die Doku-Soap "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" und wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen.