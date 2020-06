Mutter von Michael Wendler: "Habe von der Hochzeit nichts gewusst"

Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" begleitet, wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen. Seine eigene Mutter hat Wendler aber im Vorfeld des standesamtlichen Ja-Worts offenbar nicht eingeweiht. Sie habe von der Eheschließung erst durch ein TV-Team erfahren, berichtet RTL. "Ich lasse das nicht so nah an mich rankommen, ich muss mich schützen. Und weil er jetzt die Laura hat, will ich mich auch nicht damit belasten. Soll er doch sein Leben meistern, wenn er meint und ich mache meins mit meinen neuen Freunden", so Christine Tiggemann gegenüber RTL.

Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst "Der Wendler" nennt und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevard-Medien. Zuletzt sorgte der Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia.