Wendler-Ex über die Hochzeit: "Bin erschüttert und traurig"

„Es ist meiner gesamten Familie und meinem verstorbenen Vater gegenüber so unfair und respektlos. An einer Patchwork-Familie mit mir ist kein Interesse vorhanden, aber an meinem Nachnamen. Wie widersprüchlich ist das?", fragt sie sich.

Egoistisch und oberflächlich

"Es besteht also keinerlei Interesse an der Familie Norberg und deren Lebenseinstellung und familiärer Verbundenheit, sondern nur an dem Namen Norberg. Ich empfinde das als egoistisch, oberflächlich, künstlich und rücksichtslos. Ich hätte ein Problem damit, die Identität der Ex-Frau anzunehmen. Bei Laura scheint das nicht der Fall zu sein“, wettert die Wendler-Ex im "Bild"-Interview.

„Michael hat meinen Vater vor unserer Hochzeit darum gebeten, unseren Familiennamen tragen zu dürfen. Aus Liebe zu seiner Enkeltochter willigte mein Vater ein. Meine Familie hat durch unsere Hochzeit den Familiennamen an Michael übertragen. Adeline heißt Norberg, denn sie wurde bereits vor unserer Ehe geboren und hatte somit meinen Familiennamen bekommen“, erzählt sie.

Die Enttäuschung sitzt jetzt tief ...