Überraschung: Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet

Sie haben es jetzt wirklich getan. Schlager-Sänger Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) haben "Ja" gesagt. In Florida haben die beiden sich jetzt getraut.

Wendler machte die Neuigkeiten via Instagram publik. "Wir haben geheiratet. Heute am 19. Juni 2020 haben wir uns in den USA Florida standesamtlich das „Ja“ Wort gegeben. Wir sind überglücklich", schrieb er da.