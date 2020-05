Laura Müller und Claudia Norberg streiten um Nachnamen

Laura Müller zeigt Unverständnis

Bei Müller und Wendler stößt die Bitte allerdings auf taube Ohren. "Wir wundern uns immer wieder, was da von ihr kommt und können nur mit dem Kopf schütteln. Natürlich wollen wir uns nicht in unsere Beziehung reinreden und uns von ihr vorschreiben lassen, was wir zu tun haben", wird der Sänger in der Bild Zeitung zitiert.

Insbesondere Müller scheint sich von ihrer Vorgängerin angegriffen zu fühlen. Die " Let's Dance"-Teilnehmerin sieht nicht ein, sich mit Claudia Norberg abzusprechen. Auch, wenn es um deren Nachnamen geht. "Muss ich sie auch fragen, welches Brautkleid ich trage? Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt und ob es ein Junge oder Mädchen wird?", empört sich die 19-Jährige. Welcher Name es tatsächlich wird verriet das Paar bis dato nicht.