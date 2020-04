Michael Wendler und Laura Müller verraten Hochzeitspläne

Seit fast anderthalb Jahren sind Schlagersänger Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) ein Paar. Nun scheinen die beiden schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen zu stecken. Jedenfalls haben sie genaue Vorstellungen davon, wie die Feierlichkeiten aussehen sollen.

Kleiner Kries

In der RTL-Sendung " Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen" verrieten Wendler und Müller Details. So soll bei der Hochzeit nur ein kleiner Kreis anwesend sein. "Was bringt mir eine Turnhalle an Menschen, die mich sowieso nicht mögen. Dann lieber mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind", erklärte Michael Wendler. Die Influencerin sieht das ganz ähnlich. "Wir haben uns Gedanken gemacht und wollen es gerne klein halten", so Müller.

Hochzeit in den USA

Die 19-Jährige verriet zudem, dass die Trauung in den USA stattfinden werde, wo das Paar gemeinsam lebt: "Wir möchten ja in Amerika heiraten und haben uns gezielt die Menschen ausgesucht, die wir an unserer Seite haben wollen." Wann es soweit ist steht allerdings noch nicht fest. "Es dauert noch ein bisschen", sagt Wendler, die kleinen Planungen liefen aber schon.

Michael Wendler und Laura Müller sind seit Anfang 2019 ein Paar, zuvor war der Sänger mit Dschungelcamp-Teilnehmerin Claudia Norberg (49) verheiratet. Sie und die gemeinsame Tochter Adeline (18) leben ebenfalls in Cape Coral im US-Bundesstaat Florida.