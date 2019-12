Vanessa Hudgens möchte Film mit Woody Allen drehen

Bereits seit einem Vierteljahrhundert bestehen Missbrauchsvorwürfe gegen Star-Regisseur Woody Allen (83). Dylan Farrow (34), die Adoptivtochter seiner damaligen Frau Mia (74), beschuldigte ihn wiederholt, sie als Kind unsittlich berührt zu haben. Im Zuge der Bewegungen Time's Up und #MeToo fiel der Regisseur erneut in Ungnade, als Farrow mit ihren Vorwürfen wiederholt an die Öffentlichkeit ging. Schauspielerinnen wie Ellen Page, Chloé Sevigny und Kate Winslet wandten sich von ihm ab, sagten, sie würden es bereuen, überhaupt mit ihm gearbeitet zu haben.