Vanessa Bryant: Emotionales Interview 14 Monate nach Kobes Tod

"Weinend im Bett liegen wird nicht die Tatsache ändern, dass meine Familie nie wieder dieselbe sein wird. Aber aus dem Bett steigen und nach vorne schauen macht den Tag für meine Mädchen und für mich besser. Also tue ich das", erklärt sie ihren Tatendrang.

Dabei vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihren verstorbenen Mann und ihre verstorbene Tochter denke. "Ich glaube, es lässt sich am besten so beschreiben, dass Kobe und Gigi mich motivieren, weiterzumachen", so Vanessa Bryabt. "Sie inspirieren mich dazu, mich mehr anzustrengen, dass es mir jeden Tag besser geht. Ihre Liebe ist bedingungslos und sie motivieren mich auf so viele verschiedene Art und Weise."