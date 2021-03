Von Twitter-Usern verrissen: Tom Hardys bisher größter Flop?

Eigentlich gilt Tom Hardy als gefeierter Charakterdarsteller. Sein Method-Acting brachte dem in Hammersmith, London, geborenen 43-Jährigen für "The Revenant" mit Leonardo DiCaprio 2016 eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ein. Und auch sonst brilliert der Brite für gewöhnlich in seinen Rollen, für die er nicht selten enorme Torturen auf sich nimmt: Da wäre seine Darbietung als britischer Strafgefangener in "Bronson", für die er knapp 20 Kilogramm zunahm. Für das Wrestler-Drama "Warrior" trainierte sich der Sohn des Londoner Comedyautors Chips Hardy und einer irischen Mutter ebenfalls binnen kürzester Zeit extrem viel Muskelmasse an. Auch für seine Darstellung des Schurken Bane in "The Dark Knight Rises" unterzog sich Hardy einem knallharten Training, um 14 Kilogramm an Muskelmasse zuzulegen.

"Capone" auf Twitter verrissen

Bei den Dreharbeiten zu seinem jüngsten Film "Capone" ging Hardy wiederholt an seine Grenzen. Auf die Rolle von Al Capone, der in den 1920er- und 1930er-Jahren als einer der berüchtigtsten Verbrecher Amerikas galt, soll sich der ambitionierte Filmstar penibel vorbereitet haben.

Der Film schildert das letzte Lebensjahr des Gangsters, der sich in Florida niederlässt, nachdem er die letzten zehn Jahre hinter Gittern verbracht hat, während er mit seiner geistigen Gesundheit zu kämpfen hat.