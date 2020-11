Tom Hardy: Kostet ihn sein Method-Acting noch seine Ehe?

Um auf der Leinwand zu überzeugen, geht Tom Hardy an seine Grenzen. Der 43-Jährige ist dafür bekannt, für Filmrollen zum Teil enorme Torturen auf sich zu nehmen: Da wäre seine Rolle als britischer Strafgefangener in "Bronson", für die er knapp 20 Kilogramm zunahm. Für das Wrestler-Drama "Warrior" trainierte sich der Sohn des Londoner Comedyautors Chips Hardy und einer irischen Mutter ebenfalls binnen kürzester Zeit extrem viel Muskelmasse an. Auch für seine Rolle des Schurken Bane in "The Dark Knight Rises" unterzog er sich einem knallharten Training, um 14 Kilogramm an Muskelmasse zuzulegen.

Hardy über exzessives Training: "Habe meinen Körper vermutlich zu sehr beschädigt"

Doch wie er selbst zugibt, fordern die extremen Vorbreitungen auf seine Filmrollen auch seinen Tribut. Wie Hardy einmal über seine "The Dark Knight Rises"-Rolle gegenüber Daily Beast erzählte, hätte das Training nachhaltige, negative Auswirkungen auf seinen Körper gehabt: "Wenn ich weiter so viel an Gewicht zulege, dann kollabiere ich wie ein Kartenhaus unter zu viel Druck. Man bezahlt den Preis, wenn man zu drastische körperliche Veränderungen vornimmt."

"Ich habe meinen Körper vermutlich zu sehr beschädigt", gab er damals zu. Auch seine Kinder hochzuheben, falle ihm nach der Bane-Transformation deutlich schwerer - was wohl nicht nur an deren Wachstum liege.

Mitllerweile soll das Method-Acting des Mimen, der 2016 für seine Performance in "The Revenant" an der Seite von Leonardo DiCaprio für einen Oscar nominiert wurde, sogar seine Frau zur Weißglut treiben. Seit 2014 ist der talentierte Brite mit Schauspielerin Charlotte Riley verheiratet - bisher skandalfrei. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.