US-Senatorin Elizabeth Warren tanzte mit Doppelgängerin zu Drake

Die Tanzeinlage war Teil der "Flip the Switch Challenge": Zwei Teilnehmer stehen vor einem Spiegel - einer hält ein Telefon, der andere tanzt. Bei der ersten Zeile "Look, I just flipped the switch" (deutsch: "Ich habe gerade den Schalter umgelegt") schaltet einer das Licht aus. Wenn das Licht wieder angeht, haben beide die Rollen getauscht.