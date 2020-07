"Liebe. Hochzeit. Kinderwagen": US-Rapperin Nicki Minaj ist schwanger

Erst im vergangenen Oktober hatte Minaj per Instagram bekanntgegeben, dass sie ihren Freund, den Rapper Kenneth "Zoo" Petty, geheiratet habe. Minaj kennt Petty nach eigener Aussage seit ihrer Kindheit. Offiziell zusammen soll das Paar laut dem Boulevard-Magazin TMZ seit 2018 sein. Die in Trinidad und Tobago geborene und in den USA lebende Musikerin wurde 2010 mit dem Album "Pink Friday" bekannt, an dessen Verkaufserfolge sie mit ihrem Album "Queen" vor zwei Jahren allerdings nicht anknüpfen konnte.