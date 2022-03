Ungewohnte Zärtlichkeiten: William und Kates intimsten Momente in der Karibik

In der Öffentlichkeit üben sich die Cambridges für gewöhnlich in Zurückhaltung, wenn es um zärtliche Gesten geht. Immerhin haben sie die Aufgabe, die Krone möglichst professionell zu repräsentieren. Während ihrer achttägigen Reise durch mehrere Karibikstaaten, welche am Wochenende zu Ende ging, gab es aber immer wieder Augenblicke, in denen Prinz William und Herzogin Kate ungewohnt innige Berührungen austauschten oder sich verliebte Blicke zuwarfen.

