Ungeschminkt: Alyssa Milano teilt seltenes Foto von sich

Jahrelang zauberte sie als Phoebe Halliwell in der erfolgreichen Hexen-Serie "Charmed" auf vielen Fernsehbildschirmen. In insgesamt acht Staffeln zeigte sich Alyssa Milano optisch stets von einer anderen Seite: Mal mit blonder Mähne, mal mit flottem Kurzhaar-Schnitt. Immer wieder überraschte sie mit neuen Frisuren und setzte auch mit ihren modernen Outfits modische Trends. Auf Instagram präsentierte sich der Serien-Star nun erneut mit einem ungewohnten Look.

Alyssa Milano begeistert mit ungeschminktem Selfie

Kennt man die Schauspielerin sonst immer in Designer-Kleidung, mit zurechtgemachter Frisur und perfekten Make-up, teilte Alyssa Milano nun ein Bild von sich, auf dem sie komplett ungestylt und ungeschminkt zu sehen ist. Für ihren 49. Geburtstag verzichtete sie ganz auf Glanz und Glamour und postete ein natürliches Selfie aus ihrem Bett. Damit begeisterte sie viele ihrer über drei Millionen Follower. So kommentierte zum Beispiel einer ihrer Fans: "Du brauchst keine Filter oder Make-up, um wunderschön auszusehen."