Reese Witherspoon: Familienausflug auf den roten Teppich

Erst vor kurzem begleitete Sarah Jessica Parker ihr 17-jähriger Sohn zur Premiere der neuen "Sex and the City"-Fortsetzung. Nun scheint die nächste Schauspielerin eine Red-Carpet-Veranstaltung zur Familiensache ernannt zu haben. Für die Veröffentlichung von "Sing 2", für den Reese Witherspoon einer der Figuren ihre Stimme lieh, kam sie ebenfalls in Begleitung ihrer Kinder.

Reese Witherspoon: Premiere mit ihrer Familie

Auf Instagram teilte die "Natürlich Blond"-Darstellerin ein kurzes Video. Darin ist die Schauspielerin mit ihren drei Kindern, Ava Elizabeth (22), Deacon Reese (18) und Tennessee James (9) sowie mit ihrem Ehemann Jim Toth zu sehen. Ihre Familie unterstütze Witherspoon gemeinsam auf dem roten Teppich bei der Veranstaltung anlässlich der Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms. Schon für den ersten Teil von "Sing" war die Familie vor fünf Jahren gemeinsam zur Premiere erschienen.