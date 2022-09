Unangenehmer Moment auf Video: Meghan widersetzt sich royalem Berater

Am Samstag sorgten Prinz Harry und Herzogin Meghan für eine Überraschung, als sie sich in Windsor an der Seite von William und Kate im Rahmen eines gemeinsamen Rundgangs nach dem Tod der Queen mit trauernden Royal-Fans unterhielten. Es war ein historischer Auftritt der ehemaligen "Fab Four", der in der Presse und den sozialen Medien für Furore sorgte - immerhin gelten die Sussexes und die Cambridges seit dem Ausstieg von Meghan und Harry aus dem Königshaus als entzweit.

Video: Meghan wollte Blumen selber tragen

Herzogin Meghan, die mit Harry seit 2020 in den USA lebt und wie ihr Mann Harry kein offiziell arbeitendes Mitglied der Königsfamilie mehr ist, wurde bei dem Termin in Windsor besonders genau beäugt - nicht zuletzt deswegen, weil sie mit dem royalen Protokoll brach, um ein junges Mädchen zu umarmen, sondern weil sie sich auch mit einem königlichen Berater anlegte und darauf bestand, Blumen, die ihr von einem Royal-Fan zu Ehren der Queen überreicht wurden, selbst zu tragen.

Berichten zufolge wollte Meghan die Blumen vor den Toren von Windsor selbst niederlegen.