Bericht: Charles III soll nur 7 Jahre König sein dürfen

"God save the King": Zum ersten Mal seit 70 Jahren ist diese Zeile nun wieder als Nationalhymne in London zu hören. Mit Fanfarenstößen wurde es am Samstag auch offiziell verkündet: Charles III ist neuer britischer König.

Ob in seiner ersten Ansprache an die Nation oder auch bei seiner offiziellen Proklamation: Stets betont der 73-Jährige das Erbe seiner Mutter Königin Elizabeth II. Demonstrativ demütig gibt sich Charles bei seinen ersten Auftritten. Ob beim Bad in der Menge vor dem Buckingham-Palast, als er minutenlang Hände schüttelt und sich sogar - entgegen des royalen Protokolls - küssen lässt. "Das Versprechen unseres neuen Königs an die Nation: Loyalität, Respekt, Liebe", titelte am Samstag die Boulevardzeitung Mirror.

König Charles tritt in Fußstapfen seiner Mutter