Herzogin Meghan: Emotionaler Moment mit Fan nach Queen-Tod

Es ist selten, dass sich ein Mitglied der Familie der Königin öffentlich umarmen lässt, aber angesichts der emotionalen Schwere des Anlasses machte Meghan eine Ausnahme.

Die ehemalige Schauspielerin, die seit 2020 mit Harry in den USA lebt, wurde zudem dabei gefilmt, wie sie r√ľhrende Worte √ľber die Queen an das M√§dchen richtete. In dem herzerw√§rmende Clip, der auf TikTok geteilt wurde, n√§hert sich Meghan der jungen Zuschauerin in der Menge, die sich vor Schloss Windsor versammelt hat, um der K√∂nigin nach deren Tod ihren Respekt zu erweisen.

"Wie heißt du?", fragt die zweifache Mutter, bevor sie leise sagt: "Oh wie schön", als sie erfährt, dass das Mädchen Amelka heißt.