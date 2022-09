Totenwache für Queen: Was Körpersprache von Charles, Anne, Andrew und Edward verriet

So nah am Sarg ihrer Mutter zu stehen, muss alle vier Geschwister mit Emotionen überwältigt haben, ist sich James sicher. "Es war ein Moment, in dem vor allem Charles, der oft den Tränen nahe aussah, so leicht hätte zusammenbrechen können."

"Aber alle vier Geschwister schienen es zu schaffen, eine Pose stoischer Reflexion einzunehmen", sagte James.

Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstagabend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen von Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne (72). Der Sarg von Elizabeth II. wird dann zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt. König Charles III. wird in London nicht dabei sein.