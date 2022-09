Die vier Kinder der Queen vereint am Sarg ihrer Mutter in Edinburgh

W√§hrend Tausende Schotten in der St. Giles Kathedrale von Edinburgh am Sarg von K√∂nigin Elizabeth vorbei prozessierten, standen der K√∂nig, seine Schwester und zwei Br√ľder schweigend davor.

Zehn Minuten in der Kathedrale

Mit gesenkten K√∂pfen teilten die Geschwister einen zutiefst pers√∂nlichen Moment mit der √Ėffentlichkeit. Charles, Anne, Andrew und Edward ‚Äď also der K√∂nig, die Prinzessin Royal, der Herzog von York und der Earl of Wessex ‚Äď verbrachten zehn Minuten in der Kathedrale, wo sie mit vier Mitgliedern der Royal Company of Archers zusammenstanden, die Wache hielten. Eine Dem√ľtigung musste der durch seine Missbrauchsaff√§re belastete Andrew allerdings hinnehmen. Das Tragen einer Uniform kommt f√ľr ihn in der √Ėffentlichkeit nicht mehr in Frage, also war er in Zivil erschienen.

Tradition seit Georges Tod