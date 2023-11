Umfeld besorgt zum Jennifer Aniston: Matthew Perrys Tod "hat sie völlig umgehauen"

Die innige Freundschaft zwischen Aniston und Perry

Jennifer Anistons und Matthew Perrys Freundschaft hatte sich nicht nur in der Kultserie "Friends" gezeigt, sondern auch abseits der Kameras. Perry hatte in seiner "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" erzählt, dass er vom erstem Moment an angetan war von seiner sympathischen Kollegin. Er sei sogar in sie verknallt gewesen. Die beiden hätten sich bereits vor den Dreharbeiten zu "Friends" gekannt und schon damals sei Perry "sofort von ihr angetan" gewesen. Als er schließlich seinen Mut zusammen genommen hatte und sie um ein Date bat, lehnte Aniston zwar ab, sagte jedoch, dass sie es toll finden würde, "mit mir befreundet zu sein."

Nachdem sich Perry mit der Situation abgefunden hatte, wurden die beiden schließlich richtig gute Freunde. Aniston war es auch, die Matthew Perry dazu bewegt hat, einen Entzug zu machen, als er während den Dreharbeiten zu "Friends" in eine Alkohol- und Drogensucht hineinrutschte.

Wäre sie nicht gewesen, hätte sich Perry seine Suchtprobleme vielleicht auch erst viel später eingestanden. In einem Interview mit Diane Sawyer hatte Perry 2022 enthüllt, dass es keine Geringere als seine "Friends"-Kollegin gewesen sei, die ihn damals mit seinen Suchtproblemen konfrontierte und ihn offen auf sein heimliches Trinken ansprach. Seitdem hat Aniston ihren früheren "Friends"-Kollegen durch so manch Lebenskrise begleitet.

Damals hat Perry auch erzählt, dass Aniston ihm trotz der Höhen und Tiefen seiner Sucht eine ständige Freundin geblieben sei. "Sie war diejenige, die sich am meisten gemeldet hat", so Perry über Aniston. "Wissen Sie, dafür bin ich ihr wirklich dankbar."