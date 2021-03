"Über vier Stunden gewaltsam vergewaltigt": Ermittlung gegen Armie Hammer

Das Los Angeles Police Department (LAPD) ermittelt gegen "Call Me by Your Name"-Star Armie Hammer wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs. Am Donnerstag, nur wenige Stunden nachdem eine Frau ihn der Vergewaltigung und körperlichen Misshandlung beschuldigt hatte, bestätigte ein Sprecher des LAPD, dass Hammer der Verdächtige einer am 3. Februar eingeleiteten Untersuchung ist.

Frau wirft Hammer Vergewaltigung vor

Eine 24-jährige Frau namens Effie, die den Instagram-Account "House of Effie" betreibt, erhob erst anonym Anschuldigungen gegen den Schauspieler. Sie beschuldigte den 34-jährigen Hammer des sexuellen Übergriffs in einem vierstündigen Vorfall, von dem sie sagt, dass er sich 2017 ereignet habe. Am Donnerstag erschien sie im Rahmen einer Pressekonferenz zusammen mit ihrer Anwältin Gloria Allred.

Effie, die sich entschied, ihren Nachnamen während der Konferenz nicht zu verraten, warf Hammer außerdem vor, sie während ihrer vierjährigen On-Off-Beziehung "geistig, emotional und sexuell" missbraucht zu haben. Zum Zeitpunkt der vermeintlichen Affäre war Hammer mit Elizabeth Chambers verheiratet.

Chambers, die vergangenen Sommer nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Hammer eingereicht hatte, hatte vor einigen Wochen auf Instagram zu den Schlagzeilen um ihren Ex Stellung genommen, nachdem vermeintlich private Nachrichten des US-Stars geleakt wurden, in denen Hammer Kannibalismus-Phantasien äußert. Darin verlieh sie ihrer Entrüstung Ausdruck und gab zu, dass es offenbar Dinge über ihren langjährigen Partner gab, von denen sie nichts geahnt habe.