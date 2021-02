Armie Hammer unter Mordverdacht? Das sagt die Polizei

Den Vermutungen schiebt die Polizei nun aber den Riegel vor.

Morduntersuchung: Armie Hammer laut Polizei nicht verdächtigt

Armie Hammer ist kein Verdächtiger in einer Todesuntersuchung im Wonder Valley, obwohl online behauptet wurde, er habe an einer Hotel-Baustelle in der Nähe eines Ortes gearbeitet, an dem die menschlichen Überreste gefunden wurden. Das Sheriff-Büro des San Bernardino County sagte, es habe "keine Pläne", Hammer wegen der nicht identifizierten menschlichen Überreste zu untersuchen, die am 31. Januar gefunden wurden.

"Armie Hammers Name ist überhaupt nicht als Verdächtiger aufgetaucht. Wir haben nicht vor, ihn zu untersuchen", sagte ein Sprecher der Zeitung The Sun.

Nach seiner Trennung von Chambers war Armie Hammer vorübergehend bei einem Freund untergekommen. Auf Instagram hatte er damals angegegeben, diesem auch beruflich unter die Arme zu greifen. "In den letzten zwei Monaten habe ich bei Ashton gelebt, mit Ashton am Bau gearbeitet und bin jeden Tag mit Ashton gewandert. Er war ein so guter Freund (und Chef) und er hat mich sehr unterstützt", schrieb Hammer zu einem Foto, das offenbar während eines gemeinsamen Ausflugs entstanden ist.

Zu den jüngsten Spekulationen um seine Person hat der Mime bislang nicht Stellung genommen.