Armie Hammers Ehefrau zu Kannibalen-Skandal: "So vieles, das ich nicht wusste"

Elizabeth Chambers, Noch-Ehefrau von Schauspieler Armie Hammer, hat sich in einem ersten, längeren Posting auf Instagram zu den andauernden Vorwürfen gegen den Vater ihrer beiden Kinder geäußert. Hammer hatte zuletzt für Schlagzeilen und wilde Gerüchte gesorgt, als in den sozialen Medien eine Reihe von verstörenden Nachrichten geleakt wurde, die der Schauspieler mutmaßlich an eine Frau geschickt haben soll und in denen über Kannibalismus und andere Themen gesprochen wird. Die durchgesickerten privaten Nachrichten, die angeblich von Hammers geheimen Instagram-Account aus verschickt worden sein sollen, enthalten verstörende Berichte über sexuelle Handlungen und Kannibalenphantasien, darunter die Meldung: "Ich bin zu 100% ein Kannibale."

Armie Hammers Noch-Ehefrau: "Ich bin am Boden zerstört"

Chambers, die vergangenen Sommer nach 10 Jahren Ehe die Scheidung von Hammer eingereicht hatte, nahm nun auf Instagram zu den Schlagzeilen um ihren Ex Stellung. Darin verlieh sie ihrer Entrüstung Ausdruck und gab zu, dass es offenbar Dinge über ihren langjährigen Partner gab, von denen sie nichts geahnt habe.