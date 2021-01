Skandal um Armie Hammer: Noch-Ehefrau bricht ihr Schweigen

Armie Hammers Noch-Ehefrau Frau Elizabeth Chambers hat ihr Schweigen in Bezug auf die anhaltende Kontroverse um den Vater ihrer Kinder gebrochen. Hammer hatte zuletzt für Schlagzeilen und wilde Gerüchte gesorgt, als in den sozialen Medien eine Reihe von verstörenden Nachrichten geleakt wurde, die der Schauspieler mutmaßlich an eine Frau geschickt haben soll und in denen über Kannibalismus und andere Themen gesprochen wird. Die durchgesickerten privaten Nachrichten, die angeblich von Hammers geheimen Instagram-Account aus verschickt worden sein sollen, enthalten verstörende Berichte über sexuelle Handlungen und Kannibalenphantasien, darunter die Meldung: "Ich bin zu 100% ein Kannibale."

Chambers bricht ihr Schweigen

Just Jared hat am Donnerstag einen Bericht über das bevorstehende Projekt von Regisseur Luca Guadagnino und Timothée Chalamet, der mit Hammer in "Call Me By Your Name" zu sehen war, mit dem "Titel Bones & All" auf Instagram veröffentlicht. Chambers, die im Juli die Scheidung vom "Star Call Me By Your Name"-Star beantragte, kommentierte den Bericht.

Laut The Hollywood Reporter folgt der Film der Geschichte einer Frau, die "auf einer Überlandreise ist, während sie nach dem Vater sucht, den sie nie getroffen hat, um zu verstehen, warum sie den Drang hat, die Menschen zu töten und zu essen, die sie lieben."

Den von der 38-Jährigen kommentierte Just Jared-Beitrag wurde auf dem Instagram-Account "Comments By Celebs" geteilt. Demnach kommentierte Chambers den Bericht wie folgt: "Keine Worte."