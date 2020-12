Twitteraccount von Queen Elizabeth veröffentlichte und löschte seltsame Nachricht

Royales Social Media-Hoppala erheitert das Netz

Einige User nutzen die Gelegenheit, um die Situation mit Witzen zu kommentieren. "Nun, es war an der Zeit, dass ich etwas Anerkennung bekomme", meint ein Fan beispielsweise unter einem Screenshot des "Fauxpas".

Wem der Dankes-Post tatsächlich galt, ist unklar. "Vielleicht sind sie froh, dass der Herzog und die Herzogin von Hollywood die Feiertage in den USA verbringen", kommentiert eine weitere Userin scherzhaft in Anspielung an Queen-Enkel Harry und seine Frau Meghan, die sich im Frühjahr vom Königshaus losgesagt hatten.