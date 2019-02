Trennungsgerüchte um Topshop-Erbin Chloe Green und Jeremy Meeks

Man habe zwar nicht hören können, worum es im Streit gegangen ist, aber die Körpersprache des Paares sei eindeutig gewesen, so die namentlich unbekannte Quelle. Auch Green habe kurz nach der Auseinandersetzung den Club verlassen. Die Topshop-Erbin sei vom Konflikt sichtlich mitgenommen gewesen.

Green & Meeks verbringen Zeit getrennt

Die 27-Jährige soll nach dem Streit zurück nach Monte Carlo geflogen sein, wo sie ein Penthouse Appartment im Wert von sieben Millionen Pfund (acht Millionen Euro) besitzt. Meeks sei in die USA geflogen, wo er von Beyonces und Jay-Zs Oscar-Afterparty in LA abgelehnt worden sei, da er nicht auf der Gästeliste stand.

Die Quelle erklärte: " Chloe war sehr aufgebracht und verletzt wegen der Ereignisse in Dubai, sie denkt gerade darüber nach, was sie will." Der Insider fuhr fort: "Sie verbringen Zeit getrennt, um sich die Dinge durch den Kopf gehen zu lassen."

Insider: Topshop-Erbin legt Verlobungsring ab

Kurz darauf postete Green ein Bild ohne ihren vermeintlichen Verlobungsring auf ihrem Instagram-Account. "Sie trug ihren Verlobungsring in Dubai und jetzt fehlt er auf ihren Instagram-Schnappschüssen. In einem Foto zeigt sie beide ihre Hände, ein klares Zeichen an ihn, dass die Beziehung in Gefahr ist", prognostiziert der Insider.

Dieser ist jedoch überzeugt, dass sich das Paar trotz Krise wieder zusammenraufen werde: "Diese Hochs und Tiefs sind Teil jeder Beziehung, normalerweise legt sich das wieder, insbesondere, wenn eine der Parteien so reich ist. Ich erwarte, dass sie das klären."