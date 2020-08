Trennung von Lili Reinhart: Nun erzählt Cole Sprouse seine Sicht der Dinge

Einen Tag nach der Veröffentlichung von Reinharts Statement meldete sich auch Expartner Sprouse zu Wort. In einem Instagram-Post schreibt der Schauspieler, dass er und Reinhart sich im Jänner dieses Jahres erstmals getrennt hatten. Im März hätten sich beide schließlich entschlossen, ihre Beziehung dauerhaft zu beenden. "Ich hatte eine unglaubliche Zeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu verlieben", so Sprouse. Er wünsche Reinhart "Liebe und Glück" in der Zukunft.