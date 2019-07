"Ihr wisst einen Scheiß": Sprouse und Reinhart äußern sich zu Gerüchten

Getrennte Interviews

"Jetzt, wo wir x Jahre zusammen sind, schätze ich die Privatsphäre, die wir haben und zu der er ( Cole Sprouse, Anm.) mich ermutigt hat", erzählte Reinhart dem Magazin. "Niemand weiß, wie lange wir zusammen sind, und niemand wird es wissen, bis wir bereit sind, es zu sagen. Niemand weiß, wie wir uns verliebt haben, außer unseren engen Freunden und uns. Es ist wirklich etwas Besonderes."

Trotz ihrer Aussagen wird in dem Artikel von W darauf hingewiesen, dass das Paar beschlossen hat, "sich romantisch zu trennen". Zudem erzählte Reinhart, dass sie mit dem Druck, ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht gut klar kommen würde. "Es ist nicht so, als wäre ich an dieses Leben gewöhnt. (...) Ich komme damit nicht besonders gut klar. Ich bin jetzt deswegen eine sehr paranoide Person", eröffnete die Schauspielerin.

Ob Sprouse und Reinhart die Trennungsgerüchte mit ihren scharfen Aussagen widerlegen wollen, oder sich eher darüber echauffieren, dass die Presse sich darauf eingeschossen hat, ist derweil trotzdem unklar. Zu erwarten ist vielmehr, dass das Paar sich irgendwann gesondert zum fraglichen Beziehungsstatus äußern wird.