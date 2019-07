Insider über Sprouse und Reinhart: "Unterschiedliche Persönlichkeiten"

Keine Details zur Beziehung

Während ihrer zweijährigen Beziehung gaben sich sowohl Reinhart als auch Sprouse größte Mühe, Einzelheiten ihrer Romanze vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. "Über Lili und mich wird in der Öffentlichkeit ständig geredet, und ich denke, das kommt von der Liebe zu den Charakteren (in "Riverdale", Anm.) und dem Wunsch, uns zusammen zu sehen", so Sprouse. Das könne er zwar nachvollziehen, erzählte er 2018 im Interview mit People, doch er "spreche einfach nie darüber, weil es nicht jedermanns Recht ist, es (Details der Beziehung, Anm.) zu wissen."