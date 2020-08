Scheidungen und Schlägereien: Pechsträhne für die "Riverdale"-Stars

Camila Mendes

Camila Mendes, die in der Serie in der Rolle der Veronica Lodge zu sehen ist, hatte im September 2019 öffentlich darüber gesprochen, dass sie in der Vergangenheit selbst sexuell genötigt worden war. Der Vorfall habe sich ereignet, als sie an der New Yorker Uni Tisch School of the Arts anfing. Der Täter habe ihr K.O.-Tropfen verabreicht. Nach den Vorwürfen gegen ihre Kollegen stärkte sie diesen jedoch den Rücken. "Es ist unglaublich schädlich, Menschen fälschlicherweise des sexuellen Missbrauchs zu beschuldigen", sagte sie auf Instagram.