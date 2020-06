Cole Sprouse bei US-Protesten festgenommen

US-Schauspieler Cole Sprouse wurde laut eigener Aussage am Wochenende bei einem friedlichen Protest in Santa Monica festgenommen. Auf Instagram nutzt er seine Reichweite für ein Statement und macht deutlich: "Es geht hier nicht um mich."

"Nichts im Vergleich zu anderen"

"Bevor die unersättliche Horde des Mediensensationalismus beschließt, das irgendwie auf mich zu drehen, muss klar über die Umstände gesprochen werden: Black Lives Matter. Frieden, Unruhen, Plünderungen sind eine absolut legitime Form des Protests", schreibt der Riverdale-Star.

"Es muss gesehen werden, dass die institutionellen Konsequenzen meiner Inhaftierung als weißer Mann und als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nichts im Vergleich zu anderen innerhalb der Bewegung sind. Hier geht es ABSOLUT nicht um mich", fügt der 27-Jährige hinzu. "Dies ist und bleibt eine Zeit, in der es darum geht, in der Nähe anderer zu stehen, wenn eine Situation eskaliert, gebildete Unterstützung zu leisten, zu demonstrieren und das Richtige zu tun. Dies ist genau die Zeit, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, als Verbündeter zu stehen."