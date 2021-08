"Traumatische Erfahrung": Sandra Oh rechnet mit "Grey's Anatomy" ab

Ab 2005 spielte die kanadische Schauspielerin koreanischer Abstammung Sandrah Oh die Rolle der Cristina Yang in der ABC-Serie "Grey’s Anatomy", bevor sie mit Ende der zehnten Staffel aus der Ärzte-Serie ausstieg. Als sie die Rolle der Cristina Yang annahm, habe sich ihr Leben von Grund auf verändert, wie 50-Jährige nun verriet.

Oh brauchte zu Beginn von "Grey's Anatomy" Therapie

"Um ganz ehrlich zu sein, es war traumatisch. Es war traumatisch", erinnerte sich Oh ihrem Interview bei "Sunday Today With Willie Geist". "Und der Grund, warum ich das sage, sind die Umstände, die man für seine Arbeit benötig, nämlich viel Privatsphäre. Wenn man also seine Anonymität verliert, muss man Fähigkeiten ausbauen, um trotzdem zu versuchen, authentisch zu sein."

Die plötzliche Bekanntheit, die sie dank "Grey's Anatomy" erlangte, war eine echte Herausforderung für Oh.