Tori Spelling zahlt es Ex-Mann heim: Das ist ihr neuer Lover

Wer ist Tori Spellings Neuer?

Mittlerweile wei√ü man auch schon, wer Spellings neues Love-Interest ist: Bei dem Mann an der Seite der Million√§rstochter handelt es sich um Ryan Cramer, von Berufs wegen CEO bei der in Santa Monica ans√§ssigen Agentur Neuron Syndicate Inc. Wie auch McDermott, dessen Freundin, die 32-j√§hrige Lily Calo, bis vor Kurzem der √Ėffentlichkeit ebenfalls nicht bekannt war, hat sich die Schauspielerin also einen Normalo geangelt.