Erster Auftritt nach Tod ihres Freundes: Sandra Bullocks Anblick überrascht

Sandra Bullock: Sie kann wieder lächeln

Fast drei Monate nach dem Tod ihres langjährigen Partners wurde Sandra Bullock am Mittwoch nach einem Verwöhn-Programm in einem Schönheitssalon in Los Angeles gesehen. Auf Fotos, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, lächelt sie und macht einen unbeschwerten Eindruck (zu sehen hier).

