Mit Auto in Pizza-Shop gekracht: So geht es "Ferris Bueller"-Star Alan Ruck nach Unfall

Er kann froh sein, √ľberlebt zu haben. Am Dienstagabend raste der 67-j√§hrige Schauspieler Alan Ruck mit seinem Lastwagen in einen Pizza-Shop in Los Angeles, nachdem er zwei Autos angefahren hatte. Ein 25-j√§hriger Mann und eine 40-j√§hrige Frau waren ebenfalls in den Unfall verwickelt und berichteten, dass sie danach Schmerzen versp√ľrten. Ernsthafte Verletzungen hat aber keiner der Beteiligten davongetragen.

Alan Ruck nach Autounfall wohlauf

Wie es ihm nach dem Autounfall geht, hat er jetzt gegen√ľber TMZ verraten. Er wurde am Donnerstagnachmittag beim Verlassen eines Supermarkts fotografiert (zu sehen hier) und wirkte wohlauf.

