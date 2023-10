Meg Ryan feiert Red Carpet-Comeback: Die Höhen und Tiefen ihrer Karriere

In den letzten Jahren war es karrieretechnisch ruhig geworden um den einstigen Hollywood-Liebling Meg Ryan. Aktuell bastelt sie an einem Comeback. Mit ihrem ersten Film seit acht Jahren - "What Happens Later" - will Ryan sowohl vor als auch hinter der Kamera ins Film-Bussiness zurückkehren. Jetzt hat die 61-Jährige an der Seite von David Duchovny ihre Rückkehr auf den roten Teppich gefeiert.

Meg Ryan kehrt auf roten Teppich zurück

Bei einer Vorführung ihrer gemeinsamen Liebeskomödie präsentierten sich die beiden im lässigen Doppelpack in New York. Ryan, begleitet von ihrem Co-Star Duchovny, schien ihren Auftritt auf dem roten Teppich im Francesca Beale Theater im Lincoln Center zu genießen. Die beiden Filmstars wählten für ihren Auftritt farblich aufeinander abgestimmte Outfits in stylishen Grau-Tönen, wie von der Daily Mail veröffentlichte Fotos zeigen (zu sehen hier).

