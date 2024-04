Tori Spelling nach Scheidung nach 18 Jahren: Veränderungen passieren aus einem Grund

Der frühere "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling hat nach 18 Jahren Ehe einen Schlussstrich gezogen. Die Schauspielerin habe in Los Angeles die Scheidung von ihrem kanadischen Kollegen Dean McDermott eingereicht, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Als Grund gab Spelling laut dem US-People-Magazin "unüberbrückbare Differenzen" an.

Aktuell gewöhne sich die 50-Jährige an das neue Leben, wie sie sagt. "Ich möchte es neu definieren und das Harte an Sache herausnehmen. Ich habe das Gefühl, dass sich gerade viel entwickelt und dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, dass Veränderungen im Leben aus einem bestimmten Grund passieren", so Spelling.