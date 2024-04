Ex-Butler: König Charles "frustriert" über das "Gesicht der Monarchie"

Ein früherer Angestellter des britischen Königs Charles III. hat Einblick in das aktuelle Palastleben gegeben. "Hinter verschlossenen Türen herrscht ein ziemliches Durcheinander", sagte Grant Harrold , der einst als Butler des Monarchen tätig war, gegenüber der New York Post. "Offenkundig liegt Charles' Hauptaugenmerk auf seiner Genesung."

Da der König und Kate arbeitsunfähig sind, funktioniere die Monarchie im Moment nur zu "50 Prozent", so Harrold. "Auch wenn all die anderen Royals einspringen, ist es nicht dasselbe. Ich kann mir vorstellen, dass es für die 'Firma' hinter verschlossenen Türen ein ziemlicher Albtraum ist. Die Monarchie zeige im Moment nicht das Gesicht, das sie gerne zeigen würde", meint Harrold.

Charles sei aber auch sehr pragmatisch und verstehe, dass es eine Zeit gebe, in der er sich auf sich selbst konzentrieren müsse, so sein Neffe - der 18. in der britischen Thronfolge - in dem vor ein paar Tagen ausgestrahlten Interview.

Anfang Februar hatte der Palast mitgeteilt, dass König Charles an Krebs erkrankt sei. Um welche Form der Erkrankung es sich handelt, ist nicht bekannt - außer, dass es kein Prostatakrebs sein soll. Der König unterzieht sich seitdem einer Behandlung und hat alle öffentlichen Auftritte bis auf weiteres abgesagt. Hinter den Kulissen nimmt er aber Pflichten wahr und hält auch immer wieder Audienz.

Schwiegertochter Prinzessin Kate hatte im März ebenfalls eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und erhält nun eine vorbeugende Chemotherapie.