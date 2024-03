Palastinsider über Prinzessin Kates mögliche Rückkehr ins Rampenlicht

Die britische Königsfamilie ist derzeit mit mehreren Krebsdiagnosen konfrontiert. Nachdem König Charles III. eine Krebserkrankung bekannt gegeben hatte, wandte sich auch seine Schwiegertochter Kate an die Öffentlichkeit. Sie bekommt nach einem Krebsfund nach einer Operation vorsorglich Chemotherapie.

Weder Charles noch Kate nehmen derzeit Termine in der Öffentlichkeit wahr. König Charles' Frau Köngin Camilla steht deswegen stärker in der Öffentlichkeit. Charles soll am Ostersonntag aber am traditionellen Gottesdienst der Royals teilnehmen. Thronfolger Prinz William, Kate und deren drei Kinder werden Berichten zufolge nicht dabei sein.

Kates Rückkehr hängt von ihrem Befinden und Ärzten ab Kate werde sich während ihrer Therapie weiter aus der Öffentlichkeit zurückziehen, könne aber an Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlt, berichtet das US-Magazin People unter Berufung auf Palastinsider. Ein solcher Auftritt würde nicht unbedingt eine sofortige Rückkehr zu den königlichen Pflichten bedeuten. Diese Entscheidung hänge vom Rat des Ärzteteams um Kate ab. Momentan stehe ihre vollständige Genesung an erster Stelle. "Sie hat die innere Stärke, die Unterstützung ihres Mannes und ihrer tollen Familie, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich darauf, wieder zu Kräften zu kommen", sagt Ailsa Anderson, ehemalige Sprecherin Königin Elizabeths im People-Gespräch. Kate Nahestehende hoffen, dass sie stärker denn je zurückkomme.

"Die königliche Familie ist im Moment verletzlich, und das Volk weiß es mehr denn je zu schätzen, dass die Royals zeigen, dass sie Menschen mit Schwächen sind wie wir alle", sagt ein weiterer ehemaliger Palastmitarbeiter. "Sie sind sehr engagiert in ihren Rollen. Ich glaube, wenn Kate wieder vollständig genesen ist, wird sie voller Leidenschaft zurückkehren." Kate hatte am Freitag in einer sehr persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer größeren Bauch-OP im Jänner Krebs festgestellt worden war. Sie bat darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren. Gleichzeitig machte sie anderen Krebspatienten Mut, nicht die Hoffnung zu verlieren. "An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein", sagte sie.

Camilla hat in der englischen Stadt Shrewsbury kürzlich Plakate die Prinzessin entgegengenommen. Auf einem stand "Send our love to Kate" ("Schicken Sie Kate alles Liebe"), dazu war ein Herz gemalt. "Sie wird begeistert sein", sagte Camilla am Mittwoch zu zwei Mädchen, wie ein Video von Sky News zeigte. Die Royals teilten bei Instagram mit: "Was für ein wunderbar herzlicher Empfang in Shrewsbury!"