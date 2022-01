Topmodel Heidi Klum legt sich mit Modebranche an

Am 3. Februar geht es endlich wieder los - die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet bei Pro7. Daf├╝r machte sich Heidi Klum wieder auf Model-Suche und wurde dabei, wie einige Trailer zur neuen Staffel schon verrieten, bereits f├╝ndig. Dieses Jahr vertritt die Ehefrau von Tom Kaulitz ein klares Ziel - und in Bezug auf ihr Vorhaben findet sie klare Worte.

GNTM 2022: Designer abgesprungen

In der neuen Staffel setzt Heidi Klum kaum Grenzen bei den Casting-Regeln - so spielen beispielsweise die K├Ârperma├če und die Gr├Â├čen der Models keine Rolle mehr. Auch in puncto Alter hat das Topmodel dieses Jahr keine Begrenzung nach oben gesetzt. Sie wolle damit ein klares Zeichen f├╝r Vielfalt setzen. Eine Entscheidung, die in der Branche wohl nicht alle guthei├čen, denn auch wenn Klum hier den Fortschritt vorantreiben m├Âchte, scheinen sich einige Designer quer zu stellen.