Heidi Klum über ihre Umzugspläne: Rückkehr nach Deutschland?

Wird Heidi Klum zurück nach Deutschland ziehen? In den letzten Jahren kursierten des Öfteren diverse Gerüchte um einen möglichen Umzug des Topmodels. Auch in der letzten "Germany's Next Topmodel" scherzte die Ehefrau von Tom Kaulitz während eines Shootings in den verfallenen Beelitzer Heilstätten südlich von Berlin: "Wie gefällt euch denn mein neues Haus, das ich gekauft habe?" Doch nun gab sie ein Update zu ihrer häuslichen Rückkehr nach Berlin. Ein Umzug sei tatsächlich geplant - allerdings nicht nach Deutschland.

Heidi Klum wird doch nicht nach Deutschland ziehen

Längere Zeit hätten Klum und ihre Familie nach dem geeigneten Haus in Berlin gesucht - leider vergeblich, wie sie nun in einem Interview verriet. "Wir haben tatsächlich mit der Idee gespielt", gestand die "GNTM"-Moderatorin gegenüber Welt am Sonntag.