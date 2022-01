Heidi Klum schwärmt von anderem Mann: Hat Gatte Tom Grund zur Eifersucht?

"Germany's Next Topmodel"-Fans erwartet dieses Jahr ein besonderes Highlight: Heidi Klum (48) singt zusammen mit dem US-Musiker Snoop Dogg (50, "Drop It Like It"s Hot") den Titelsong zur neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" selbst. "Ich liebe den Song einfach, weil er so happy ist und man direkt Lust bekommt zu tanzen", sagte Klum der Deutschen Presse-Agentur über den Dance-Track "Chai Tea mit Heidi".

Heidi Klum: "Mein Mann tut mir leid"

Doch nicht nur ihr neuer Titelsong sorgt bei Klum für gute Laune. Auch in Bezug auf ihren Gesangspartner Snoop Dogg kommt das Model kaum noch aus dem Schwärmen raus. "Ich bin ein großer Fan von Snoop Dogg und habe größten Respekt vor ihm", verriet Klum gegenüber dem Hollywood Reporter.