Tom Kaulitz wusste schon als Teenager, was in der Liebe zählt

In einem alten Interview sprach Tom Kaulitz (28) darüber, was für ihn in Sachen Liebe zählt. Schnell stellt man fest: die Beschreibung des damaligen Teenagers scheint noch heute zuzutreffen. Denn seine Verlobte Heidi Klum entsprach da schon den Vorstellungen des Musikers.

17 Jahre alt ist der " Tokio Hotel"-Gitarrist in besagtem Interview mit RTL. Die Teenager wurden im Jahr 2005 mit ihrem Song "Durch den Monsun" berühmt.

Kaulitz über seine Traumfrau: "Sie kann auch 60 Jahre sein"

Tom Kaulitz war damals Junggeselle und hatte zahlreiche weibliche Fans. Er sprach auch darüber, wie seine Traumfrau sein sollte.

Der Musiker sagte damals: "Wenn man sich verliebt und die Chemie stimmt, dann ist das egal. Dann kann sie auch 60 Jahre alt sein." Das Alter einer Frau zählte für Tom in der Liebe also schon damals nicht.

Heute zeigt sich der mittlerweile 28-Jährige mit seiner Verlobten Heidi Klum in der Öffentlichkeit sichtlich verliebt. Nicht nur auf sozialen Medien, sondern auch bei Veranstaltungen ist das Paar auf Kuschelkurs.