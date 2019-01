Klum & Kaulitz: So romantisch lief der Heiratsantrag ab

Zu Weihnachten hat Heidi Klum "Ja!" gesagt – und den Heiratsantrag von ihrem Freund, Musiker Tom Kaulitz, nach nur neun Monaten Beziehung angenommen. Nun hat ein Insider erstmals Details über den Antrag ausgeplaudert.

Kaulitz holte sich Segen von Klums Kindern

Dass er einen guten Draht zu Heidis Kindern hat, hat der " Tokio Hotel"-Star schon mehrfach bewiesen. Auch bevor er um Klums Hand anhielt, soll er den Nachwuchs seiner Liebsten um Erlaubnis gefragt haben, erzählt ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Magazin People.

Zu Thanksgiving war Heidi mit ihren Kindern und Tom zu einem Kurztrip ans Meer gefahren. "Das war der Zeitpunkt, an dem Tom angefangen hat, die Kids in seine geheimen Pläne einzuweihen", berichtet die namentlich nicht bekannte Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Leni (14), Henry (14), Johan (12) und Lou (9) waren von den Plänen des Musikers offenbar angetan. "Es war so hart für sie, Stillschweigen zu bewahren. Sie waren so aufgeregt und haben sich so für ihre Mutter gefreut", heißt es.